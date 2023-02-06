РФ та Іран планують побудувати завод з виробництва удосконалених безпілотників, - WSJ

Влада Росії та Ірану намагаються домовитись про будівництво заводу, який вироблятиме безпілотники за технологіями Тегерана, на території республіки Татарстан — у місті Єлабуга.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників видання, 5 січня іранська делегація відвідала порожній майданчик у російському місті Єлабуга, де передбачається будівництво такого заводу.

Згідно з їхніми планами, новий завод зможе випустити щонайменше 6 тисяч дронів. Країни також планують зробити швидший безпілотник, який може створити проблеми протиповітряної оборони України, повідомляє WSJ.

Неназвані чиновники у розмові з WSJ заявили, що іранську делегацію очолювали голова Дослідницької організації аерокосмічних сил та представник Корпусу вартових ісламської революції, а також виконавчий директор іранської компанії Quds Aviation Industry – ключового оборонного виробника країни.

Нагадаємо, що ЄС ввів санкції проти ще одного іранського виробника дронів.