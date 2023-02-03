США ввели санкции против руководства иранского производителя дронов Paravar Pars

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) решило ввести санкции против восьми руководителей высшего звена иранской компании Paravar Pars.

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Как отмечается в сообщении ведомства, ранее сама она попала под санкции США и Европейского союза за производство Shahed - серия беспилотных летательных аппаратов для Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции.

"Иранские предприятия продолжают производить БПЛА для иранских КСИР и вооруженных сил. В более широком смысле Иран поставляет беспилотники для боевых операций России по нанесению ударов по критически важной инфраструктуре в Украине. США продолжат агрессивно атаковать все элементы иранской программы БПЛА", - заявил замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Так, под санкции попали гендиректор Paravar Pars Хоссейн Шамсабади и еще семеро членов совета директоров. Санкции заключаются в блокировки всех их активов, находящихся в США, во владении или под контролем американских лиц.

Американцам запрещено проводить какие-либо операции с активами подсанкционных лиц. Причем нарушители такого запрета сами могут быть подвергнуты санкциям, равно как и иностранные финучреждения, содействующие крупным сделкам или предоставляющие значительные финуслуги внесенным в санкционный список.

Как подчеркивают, комментируя решение, в Государственном департаменте США, Россия использует БПЛА иранского производства для атак на гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Украине, а в целом военная поддержка иранским режимом РФ способствует разжиганию жестокой войны России против Украины.

Также она привела к нарушению резолюции 2231 Совета безопасности ООН, запрещающей предоставление Ираном военных БПЛА России без предварительного одобрения Совбеза в каждом конкретном случае.

"Соединенные Штаты будут продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы сорвать и задержать эти поставки и возложить дополнительные расходы на субъектов, участвующих в этой деятельности", - отмечается в сообщении.

Кроме того, OFAC определило в качестве собственности, подпадающей под блокировку, два иранских судна: IRIS Makran бывший нефтяной танкер, перепрофилированный для военно-морских операций и сохранивший возможности запуска БПЛА, ныне находящийся в международном плавании, а также сопровождающее его судно IRIS Dena.

В ведомстве напоминают, что с сентября 2022 года пять раз вводили санкции против определенных физических и юридических лиц, причастных к производству и поставкам иранских БПЛА, "некоторые из которых использовались Москвой в нападениях на мирное население".

В частности, против Paravar Pars американские санкции были введены еще 8 сентября "за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки КСИР". Отмечается, что компания сыграла особую роль в исследованиях, разработке и производстве дронов Shahed-171. ЕС же ввел против нее санкции 12 декабря.