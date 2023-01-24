Ради обхода американских санкций. Иран и РФ углубляют отношения

Чтобы добиться взаимовыгодного обхода санкций, РФ и Иран продолжают интенсивно углублять отношения, сообщает Институт изучения войны. В качестве примера в институте приводят встречу 23 января в Тегеране главы Госдумы РФ Вячеслава Володина со спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом и президентом Ирана Ибрагимом Райси для расширения сотрудничества.

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"Галибаф отметил, что Москва и Тегеран должны стремиться к укреплению связей в банковском, энергетическом и товарно-торговом секторах перед американскими санкциями, которые, по мнению Володина, сблизили две страны. Источники в Корпусе стражей исламской революции Ирана также высказали предположение о дальнейшей военной сотрудничество между Тегераном и Москвой", – говорят в институте.

Напомним, украинские органы следствия и прокуратуры не сомневаются, что должностные, юридические и физические лица Ирана причастны к производству и поставке дронов в Россию. Об этом свидетельствуют и оперативные данные, и данные украинских разведывательных подразделений, равно как и разведки стран-партнеров Украины.