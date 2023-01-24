Заради обходу американських санкцій. Іран і РФ поглиблюють стосунки

Щоб досягти взаємовигідного обходу санкцій, РФ і Іран продовжують інтенсивно поглиблювати стосунки, повідомляє Інституту вивчення війни. Як приклад в інституті наводять зустріч 23 січня в Тегерані голови Держдуми РФ В'ячеслава Володіна зі спікером парламенту Ірану Мохаммадом Багером Галібафом і президентом Ірану Ібрагімом Райсі для розширення співпраці.

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"Галібаф зазначив, що Москва і Тегеран мають прагнути зміцнення зв'язків у банківському, енергетичному й товарно-торговельному секторах перед американськими санкціями, які, на думку Володіна, зблизили дві країни. Джерела в Корпусі вартових ісламської революції Ірану також висловили припущення про подальшу військову співпрацю між Тегераном та Москвою", – кажуть в інституті.

Нагадаємо, українські органи слідства та прокуратури не мають жодних сумнівів, що посадові, юридичні і фізичні особи Ірану причетні до виробництва і постачання дронів до Росії. Про це свідчать і оперативні дані, і дані українських розвідувальних підрозділів, так само як і розвідки країн-партнерів України.