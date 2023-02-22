Росія готується завезти з Ірану 20 000 снарядів, — ГУР

Росія вже отримала від Ірану пробну партію снарядів і планує завезти ще близько 20 000 боєприпасів. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтервʼю Forbes.

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За його словами, така кількість снарядів – це "ніщо порівняно з тими цифрами, які використовуються".

На запитання про те, чи може Росія отримати снаряди від Північної Кореї, Буданов відповів, що поки таких випадків не зафіксовано, однак теоретична можливість існує.

Також очільник ГУР зазначив, що в Росії залишилися "невеликі відсотки" ракет, а російське виробництво не має достатньо потужностей, щоб встигати за використанням боєприпасів.

"Загалом за місяць вони виробляють інколи 20, інколи 22 ракети типу "Калібр". Це ті, які з моря пускають. Близько 15, інколи до 20 доходить, ракет типу "Х-101". Ось чому в кожному залпі кількість ракет зменшується. Інтенсивність обстрілів падає [...] Вони зменшують кількість ракет і збільшують часовий проміжок", — висловився Буданов.

Нагадаємо, найголовнішою військовою покупкою Росії в Ірані стали безпілотники Shahed, якими країна-агресорка атакує Україну. Про перше їх застосування російськими окупантами стало відомо у вересні 2022 року.

Через це відносини України та Ірану досить напружені. Восени МЗС України позбавило акредитації іранського посла. А СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранської зброї в РФ.

У листопаді міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян вперше визнав постачання дронів Росії, але заявив, що це було нібито ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та в невеликих кількостях.

Того ж місяця представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що країні-агресорці не вистачає своїх власних запасів зброї, тому вона домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет.