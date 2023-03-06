Боїться ATACMS для України. РФ вагається з купівлею балістичних ракет в Ірану, – FT

Росія вагається і поки не купує в Ірану балістичні ракети через побоювання, що у відповідь на це союзники України передадуть ЗСУ далекобійні ракети, такі як ATACMS. Про це пише Financial Times із посиланням на оцінки західних чиновників.

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Іран вже передав Росії сотні безпілотників й на Заході вважають, що Тегеран відкритий для ще більшої військової співпраці з країною-агресоркою.

Однак попри дефіцит у забезпеченні, Москва поки утримується від купівлі балістичних ракет. У країнах НАТО вважають, що найбільшим стримуючим фактором стала погроза США забезпечити українських військових ракетами ATACMS, які здатні знищувати цілі на відстані 300 кілометрів.

FT зауважує, що останнім часом США посилили свої попередження на тлі військової співпраці РФ та Ірану. А європейські дипломати висловили свої занепокоєння Тегерану.

Зокрема, пані посол США в НАТО Джуліанн Сміт сказала, що західні союзники вважають такі відносини між Москвою та Тегераном "надзвичайно тривожними".

"Це ситуація, яка, вочевидь, дуже хвилює всіх нас. Це тема для обговорення в Альянсі. І ми продовжимо посилати сигнали Ірану про небезпеки, пов’язані з підтримкою Росії за допомогою матеріальної підтримки в її атаках і війні в Україні", - сказала Сміт.

При цьому співрозмовники FT визнають, що Москва може змінити свою позицію щодо іранських балістичних ракет, адже дефіцит власних високоточних керованих боєприпасів стає все більш гострим, а внутрішнє виробництво падає.

Завдяки постачанню російських технологій у 1990-х роках Іран зробив найбільші запаси балістичних ракет на Близькому Сході. В 2019 році Міноборони США описало іранську ракетну програму як "дедалі точнішу" і "розвинену". Ракети Fateh-313 і Zulfiqar мають дальність польоту 500 і 700 кілометрів відповідно. Тепер вони можуть посилити російські ракетні можливості, які наразі виснажені.

Водночас військові аналітики кажуть, що публічні попередження Заходу на адресу Тегерану можуть мати обмежений вплив, зважаючи на те, що Іран перебуває під великим санкційним тиском.

Нагадаємо, найголовнішою військовою покупкою Росії в Ірані стали безпілотники Shahed, якими країна-агресорка атакує Україну. Про перше їх застосування російськими окупантами стало відомо у вересні 2022 року.

Через це відносини України та Ірану досить напружені. Восени МЗС України позбавило акредитації іранського посла. А СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранської зброї в РФ.

У листопаді міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян вперше визнав постачання дронів Росії, але заявив, що це було нібито ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та в невеликих кількостях.

Того ж місяця представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що країні-агресорці не вистачає своїх власних запасів зброї, тому вона домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет.