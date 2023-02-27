РФ хоче допомогти Ірану з ракетною програмою в обмін на безпілотники та іншу зброю, – директор ЦРУ

Росія запропонувала допомогу Ірані в ракетній програмі і може надати йому винищувачі в обмін на постачання озброєння. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс в інтервʼю CBS.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

"Ми знаємо, що іранці вже надали росіянам сотні озброєних безпілотників, які вони використовують, щоб завдати болю українцям та українській цивільній інфраструктура. Ми знаємо, що вони також забезпечили боєприпаси для артилерії і танків. І ми також бачимо ознаки того, що Росія пропонує допомогти іранцям у їхній ракетній програмі, а також принаймні розглядає можливість надання винищувачів Ірану", — сказав Бернс.

Бернс вважає, що альянс між цими країнами стає все більш небезпечним. Це створює ризики не лише для народу України, а й для партнерів США на Близькому Сході.

Також директор ЦРУ зазначив, що президент РФ Володимир Путін "надто впевнений" у своїй здатності перемогти Україну. Він описав свою розмову з директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним, яка відбулася в листопаді 2022 року, назвавши її "досить сумною".

"Моєю метою було не говорити про переговори. Це те, що українцям доведеться обговорити з росіянами, коли вони вважатимуть за потрібне. Я намагався чітко пояснити Наришкіну і через нього — президенту Путіну: серйозні наслідки, якщо Росія колись вирішить застосувати будь-яку ядерну зброю. І я думаю, що Наришкін зрозумів серйозність цього питання, і я думаю, що президент Путін також це зрозумів", — висловився Бернс.

Нагадаємо, найголовнішою військовою покупкою Росії в Ірані стали безпілотники Shahed, якими країна-агресорка атакує Україну. Про перше їх застосування російськими окупантами стало відомо у вересні 2022 року.

Через це відносини України та Ірану досить напружені. Восени МЗС України позбавило акредитації іранського посла. А СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранської зброї в РФ.

У листопаді міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян вперше визнав постачання дронів Росії, але заявив, що це було нібито ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та в невеликих кількостях.

Того ж місяця представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що країні-агресорці не вистачає своїх власних запасів зброї, тому вона домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет.