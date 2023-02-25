У РФ закінчилися запаси іранських дронів-камікадзе, - розвідка Британії

Росія другий тиждень не застосовує проти України іранські безпілотники Shahed-136, тому що, ймовірно, вичерпала їхні запаси.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

У відомстві звертають увагу на те, що приблизно з 15 лютого не надходило жодних повідомлень про використання росіянами іранських безпілотників.

До цього ЗСУ повідомляли про збиття щонайменше 24 БПЛА Shahed-136 з кінця січня до початку лютого 2023 року, ще десятки дронів були знищені в перші кілька днів 2023 року.

"Відсутність розгортання ударних безпілотників, ймовірно, свідчить про те, що Росія скоротила свій поточний запас. РФ, ймовірно, шукатиме можливостей поповнення запасів", - дійшли висновку в розвідці Британії.

Там зауважують, що хоча ця зброя не має хороших результатів у знищенні цілей, росіяни вважають її корисною приманкою, яка може відвертати українську ППО від більш ефективних російських крилатих ракет.

Зазначимо, найголовнішою військовою покупкою Росії в Ірані стали безпілотники Shahed, якими країна-агресорка атакує Україну.

Як повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, наразі Росія вже отримала від Ірану пробну партію снарядів і планує завезти ще близько 20 000 боєприпасів.