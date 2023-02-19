Британська розвідка пояснила, навіщо РФ запускає повітряні кулі над Україною

Використання повітряних куль з відбивачами, ймовірно, є новою тактикою російських окупантів. Таким чином вони намагаються зібрати інформацію про протиповітряну оборону України.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Там нагадують, що 12 лютого Повітряні сили ЗСУ повідомили про повітряні кулі на сході Дніпропетровської області, а через три дні – збили щонайменше шість повітряних куль з підвішеними під ними радіолокаційними відбивачами над Києвом.

"Цілком імовірно, що повітряні кулі були російськими. Вони, ймовірно, представляють нову тактику Росії, спрямовану на отримання інформації про українські системи протиповітряної оборони та, щоб примусити українців витрачати цінні запаси ракет класу "земля-повітря" та боєприпасів до них", – йдеться у повідомленні.

Також у розвідці нагадали, що 14 лютого виявлення об'єкта у формі повітряної кулі призвело до закриття повітряного простору Молдови на кілька годин. Пізніше стало відомо, що причиною тимчасового закриття повітряного простору Молдови став невідомий літальний апарат, схожий на метеозонд.

"Існує реальна ймовірність, що це був російський аеростат, який дрейфував з повітряного простору України", – вважають у розвідці.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що росіяни використовують повітряні аеростати. Це кулі в діаметрі до півтора метра на яких, на шнурку прикріплений кутовий відбивач разом з РЕБ-передавачем. Їх використовують, що привернути увагу українських військ ППО, а також як хибну ціль, щоб виснажувати військових.