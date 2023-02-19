Британская разведка объяснила, зачем РФ запускает воздушные шары над Украиной

Использование воздушных шаров с отражателями, вероятно, является новой тактикой российских оккупантов. Таким образом, они пытаются собрать информацию о противовоздушной обороне Украины.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Там напоминают, что 12 февраля Воздушные силы ВСУ сообщили о воздушных шарах на востоке Днепропетровской области, а спустя три дня – сбили по меньшей мере шесть воздушных шаров с подвешенными под ними радиолокационными отражателями над Киевом.

"Вполне вероятно, что воздушные шары были российскими. Они, вероятно, представляют новую тактику России, направленную на получение информации об украинских системах противовоздушной обороны и чтобы заставить украинцев тратить ценные запасы ракет класса "земля-воздух" и боеприпасов к ним", – говорится в сообщении.

Также в разведке напомнили, что 14 февраля обнаружение объекта в форме воздушного шара привело к закрытию воздушного пространства Молдовы на несколько часов. Позже стало известно, что причиной временного закрытия воздушного пространства Молдовы стал неизвестный летательный аппарат, похожий на метеозонд.

"Существует реальная вероятность, что это был российский аэростат, дрейфующий из воздушного пространства Украины", – считают в разведке.

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что россияне используют воздушные аэростаты. Это шары в диаметре до полутора метров на которых, на шнурке прикреплен угловой отражатель вместе с РЭБ-передатчиком. Их используют, что привлечь внимание украинских войск ПВО, а также как ложную цель, чтобы истощать военных.