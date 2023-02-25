В РФ закончились запасы иранских дронов-камикадзе, - разведка Британии

Россия вторую неделю не применяет против Украины иранские беспилотники Shahed-136, потому что, вероятно, исчерпала их запасы.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает разведка Британии.

В ведомстве обращают внимание, что примерно с 15 февраля не поступало никаких сообщений об использовании россиянами иранских беспилотников.

До этого ВСУ сообщали о сбитии по меньшей мере 24 БПЛА Shahed-136 с конца января по начало февраля 2023 года, еще десятки дронов были уничтожены в первые дни 2023 года.

"Отсутствие развертывания ударных беспилотников, вероятно, свидетельствует о том, что Россия сократила свой текущий запас. РФ, вероятно, будет искать возможности пополнения запасов", - пришли к выводу в разведке Британии.

Там отмечают, что хотя у этого оружия нет хороших результатов в уничтожении целей, россияне считают его полезной приманкой, которая может отвлекать украинскую ПВО от более эффективных российских крылатых ракет.

Отметим, главной военной покупкой России в Иране стали беспилотники Shahed, которыми страна-агрессор атакует Украину.

Как сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, Россия уже получила от Ирана пробную партию снарядов и планирует завезти еще около 20 000 боеприпасов.