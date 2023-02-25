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В РФ закончились запасы иранских дронов-камикадзе, - разведка Британии
Россия вторую неделю не применяет против Украины иранские беспилотники Shahed-136, потому что, вероятно, исчерпала их запасы.
Об этом сообщает разведка Британии.
В ведомстве обращают внимание, что примерно с 15 февраля не поступало никаких сообщений об использовании россиянами иранских беспилотников.
До этого ВСУ сообщали о сбитии по меньшей мере 24 БПЛА Shahed-136 с конца января по начало февраля 2023 года, еще десятки дронов были уничтожены в первые дни 2023 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Отсутствие развертывания ударных беспилотников, вероятно, свидетельствует о том, что Россия сократила свой текущий запас. РФ, вероятно, будет искать возможности пополнения запасов", - пришли к выводу в разведке Британии.
Там отмечают, что хотя у этого оружия нет хороших результатов в уничтожении целей, россияне считают его полезной приманкой, которая может отвлекать украинскую ПВО от более эффективных российских крылатых ракет.
Отметим, главной военной покупкой России в Иране стали беспилотники Shahed, которыми страна-агрессор атакует Украину.
Как сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, Россия уже получила от Ирана пробную партию снарядов и планирует завезти еще около 20 000 боеприпасов.