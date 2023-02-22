США надають Україні бомби великої дальності з GPS-наведенням, - ЗМІ

США надають Україні бомби далекого радіусу дії з GPS-наведенням, виготовлені компанією Boeing Co., які здатна вражати цілі на відстані 45 миль (близько 70 кілометрів).

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Про це пише Bloomberg.

Поки що Пентагон офіційно не визнав, що надсилає модифіковану версію Boeing Joint Direct Attack Munition, заявивши, що він надішле лише "точні авіаційні боєприпаси" в рамках пакета військової допомоги вартістю 1,85 мільярда доларів, оголошеного 21 грудня.

Але двоє осіб, знайомих із цим питанням, підтвердили Bloomberg, що йдеться про бомби типу JDAM підвищеної дальності, відомі як JDAM-ER. Вони можуть вражати цілі на відстані 72 км (45 миль). Виробництво таких боєприпасів здійснює компанія Boeing.

Речниця Пентагону Келлі Флінн заявила, що США не будуть ідентифікувати боєприпаси, посилаючись на оперативну безпеку. Видання зазначає, що комплекти Jdam використовуються ВПС і ВМС США і продаються більш ніж у 26 країн.

Jdam-ER може встановлюватись на некеровані бомби вагою до 1 тонни. Після скидання бомба розкриває крила, що дозволяє пролітати до 72 км і потроїти дальність дії оригінальної зброї.

"Комплекти збільшеної дальності "суттєво підвищать точну вогневу міць, використовуючи наявні запаси боєприпасів", — сказала Ребека Грант, фахівець з систем ВПС і президент IRIS Independent Research.

Як пише Bloomberg, комплекти підвищеної дальності можуть бути використані для нападу на російські лінії фронту або їх тил другого ешелону в Україні.

Крім того, 20 січня компанія Boeing отримала замовлення від ВПС США на суму 40,5 млн доларів за чинним контрактом Jdam. Роботу мають завершити до 30 червня.

"Все це говорить про те, що США та Україна розробили метод, за допомогою якого українські винищувачі радянських часів можуть програмувати та запускати Jdam-ER", - робить висновки Bloomberg.

Зазначимо, у США стурбовані тим, що їм може не вистачити далекобійних ракет для відбиття власних загроз, тому не готові надавати Україні системи ATACMS.