США предоставляют Украине бомбы большой дальности с GPS-наводкой, - СМИ

США предоставляют Украине бомбы дальнего радиуса действия с GPS-наводкой, изготовленные компанией Boeing Co., которые способны поражать цели на расстоянии 45 миль (около 70 километров).

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Об этом пишет Bloomberg.

Пока что Пентагон официально не признал, что присылает модифицированную версию Boeing Joint Direct Attack Munition, заявив, что он пришлет лишь "точные авиационные боеприпасы" в рамках пакета военной помощи стоимостью 1,85 миллиарда долларов, объявленного 21 декабря.

Но два человека, знакомых с этим вопросом, подтвердили Bloomberg, что речь идет о бомбах типа JDAM повышенной дальности, известных как JDAM-ER. Они могут поражать цели на расстоянии 72 км (45 миль). Производство таких боеприпасов занимается компания Boeing.

Представитель Пентагона Келли Флинн заявила, что США не будут идентифицировать боеприпасы, ссылаясь на оперативную безопасность. Издание отмечает, что комплекты Jdam используются ВВС и ВМС США и продаются более чем в 26 странах.

Jdam-ER может быть установлен на неуправляемые бомбы весом до 1 тонны. После сброса бомба раскрывает крылья, позволяющие пролетать до 72 км и утроить дальность действия оригинального оружия.

"Комплекты увеличенной дальности существенно повысят точную огневую мощь, используя имеющиеся запасы боеприпасов", - сказала Ребекка Грант, специалист по системам ВВС и президент IRIS Independent Research.

Как пишет Bloomberg, комплекты повышенной дальности могут использоваться для нападения на российские линии фронта или их тыл второго эшелона в Украине.

Кроме того, 20 января компания Boeing получила заказы от ВВС США на сумму 40,5 млн долларов по действующему контракту Jdam. Работу должны завершить до 30 июня.

"Все это говорит о том, что США и Украина разработали метод, с помощью которого украинские истребители советских времен могут программировать и запускать Jdam-ER", - заключает Bloomberg.

Отметим, в США обеспокоены тем, что им может не хватить дальнобойных ракет для отражения своих угроз, поэтому не готовы предоставлять Украине системы ATACMS.