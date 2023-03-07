Україна просить у США касетні бомби, щоб скидати їх із безпілотників

Україна включила у запит допомоги США касетні бомби, щоб скидати їх із безпілотників на російські сили.

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Про це повідомляє Reuters із посиланням на членів Палати представників Джейсона Кроу та Адама Сміта, які входять до комітету зі збройних сил.

За їх словами, Україна просить касетну авіабомбу MK-20 для скидання окремих вибухових речовин з безпілотників. Цей запит став доповненням до попереднього прохання про отримання 155-мм артилерійських касетних снарядів.

Конгресмени заявили, що українські чиновники закликали законодавців США на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця чинити тиск на Білий дім, щоб той схвалив відправку касетних боєприпасів, які заборонені в понад 120 країнах (але не у США та Україні) через потенційну загрозу цивільним і невибіркове ураження.

Наразі немає впевненості в тому, що адміністрація президента США Джо Байдена погодиться на це, оскільки касетні боєприпаси можуть без розбору вбивати на великій території.

ЗСУ розглядають касетні боєприпаси як спосіб зупиняти російську тактику «м’ясних хвиль», яку окупанти використовують при штурмах.

Бомба МК-20 зазвичай скидається з літаків, розкриваючись посеред польоту і випускає понад 240 дротикоподібних суббоєприпасів. На складах у США таких бомб понад мільйон.

Як сказав Адам Сміт, українські військові вважають боєприпаси MK-20 більш бронебійними, ніж наявні снаряди для скидання з дронів.

Джейсон Кроу висловив готовність підтримати передачу таких авіабомб, але за умови, що наші бійці розберуть MK-20 на менші елементи і не використовуватимуть цілісні касетні боєприпаси.

Як пише Reuters, хоч у випадках з системами HIMARS, танками Abrams чи ППО Patriot Україна все ж таки отримувала бажане, касетні боєприпаси – це може бути занадто для адміністрації Байдена та деяких членів Конгресу.

Раніше повідомлялося, що США надають Україні бомби далекого радіусу дії з GPS-наведенням, виготовлені компанією Boeing, які здатні вражати цілі на відстан близько 70 кілометрів.