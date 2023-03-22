Республиканцы призвали Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы

Группа из членов Конгресса США от Республиканской партии написала обращение к Джо Байдену с призывом предоставить Украине кассетные боеприпасы DPICM.

DPICM – это артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью, содержащей несколько десятков отдельных субэлементов, которыми плотно поражается территория диаметром до 300 метров.

Республиканцы объясняют, что такие снаряды помогут Вооруженным Силам продолжить вытеснение окупантов из территории страны и позволит компенсировать количественное преимущество россиян как в живой силе, так и в артиллерийских снарядах. Высокопоставленные чиновники считают, что непосредственные последствия своевременного отказа Вооруженным Силам Украины в DPICM и другом оружии отражаются сегодня на поле боя в Бахмуте.

Республиканцы критикуют американского президента за "нежелание предоставить Украине необходимый тип и количество огневых средств дальнего радиуса действия и возможности для маневра, чтобы совершить прорыв против российских сил". Письмо подписали Джим Риш из Сенатского комитета по международным отношениям, Роджер Викер, комитет по вооруженным силам, Майк Маккол, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей, и Майк Роджерс, председатель Комитета по вооруженным силам палаты представителей.

Украина впервые попросила о кассетных боеприпасах еще до полномасштабного вторжения. С такими просьбами украинские власти обратились в Вашингтон в декабре 2022 года, после того как ЧВК "Вагнер" началА применять их против украинских позиций в Донецкой области.

В начале марта 2023 года Украина просила у США кассетные бомбы, чтобы сбрасывать их с беспилотников. В список необходимого оружия добавили кассетную авиабомбу MK-20 для сброса отдельных взрывчатых веществ из беспилотников. Этот запрос стал дополнением к предварительной просьбе о получении 155-мм артиллерийских кассетных снарядов.

Применение кассетных боеприпасов запрещено в 123 странах. Ведь такой вид оружия наносит чрезмерные повреждения или оказывает неизбирательное действие. Кассетные бомбы состоят из пустого снаряда, который взрывается в воздухе, разбрасывая десятки или даже сотни более мелких бомб на большой территории. Впрочем, среди стран, подписавших Конвенцию по кассетным боеприпасам, нет Украины, США и России.

В январе 2023 медиа утверждали, что с конца прошлого года Турция обеспечивает Украину кассетными боеприпасами американского производства времен холодной войны. Но Посол Украины в Турции Василий Боднар опроверг информацию.

По информации Human Rights Watch, Украина является единственной страной, против которой применяют кассетные боеприпасы. В отчете, опубликованном в августе 2022 года, от кассетных боеприпасов погибли 689 мирных жителей. Русские их используют против гражданских объектов, в частности медицинских учреждений и парков. В

В июне 2022 года правозащитная организация Amnesty International обнародовала данные, согласно которым сотни мирных жителей погибли в Харькове в результате применения российской армией кассетных бомб и неуправляемых ракет.