Республіканці закликали Байдена надіслати Україні касетні боєприпаси

Група з членів Конгресу США від Республіканської партії написала листа-звернення до Джо Байдена із закликом надати Україні касетні боєприпаси DPICM.

DPICM - це артилерійські снаряди з касетною бойовою частиною, що містить кілька десятків окремих субелементів, якими щільно уражається територія діаметром до 300 метрів.

Республіканці пояснюють, що такі снаряди допоможуть Збройним Силам продовжити витіснення окупантів із території країни і дозволить компенсувати кількісну перевагу росіян як у живій силі, так і в артилерійських снарядах. Високопосадовці вважають, що безпосередні наслідки своєчасної відмови Збройним Силам України в DPICM та іншій зброї відображаються сьогодні на полі бою в Бахмуті.

Республіканці критикують американського президента за "небажання надати Україні необхідний тип і кількість вогневих засобів дальнього радіуса дії та можливості для маневру, щоб створити прорив проти російських сил". Листа підписали Джим Ріш з Сенатського комітету з міжнародних відносин, Роджер Вікер, комітет з питань збройних сил, Майк Маккол, голова комітету у закордонних справах палати представників, і Майк Роджерс, голова Комітету з питань збройних сил палати представників.

Зазначимо, що Україна вперше попросила про касетні боєприпаси ще до повномасштабного вторгнення. З таких проханням українська влада звернулася до Вашингтона у грудні 2022 року, після того як ПВК “Вагнер” почала застосовувати їх проти українських позицій у Донецькій області.

Напочатку березня 2023 року Україна просила у США касетні бомби, щоб скидати їх із безпілотників. В список необхідної зброї додали касетну авіабомбу MK-20 для скидання окремих вибухових речовин з безпілотників. Цей запит став доповненням до попереднього прохання про отримання 155-мм артилерійських касетних снарядів.

Застосування касетних боєприпасів заборонено у 123 країнах. Адже такий вид зброї завдає надмірних ушкоджень або має невибіркову дію. Касетні бомби складаються з порожнього снаряда, який вибухає в повітрі, розкидаючи десятки або навіть сотні дрібніших бомб на великій території. Втім, серед країн, які підписали Конвенцію по касетних боєприпасах, немає України, США та Росії.

У січні 2023 року медіа стверджували, що з кінця минулого року Туреччина забезпечує Україну касетними боєприпасами американського виробництва часів холодної війни. Втім Посол України в Туреччині Василь Боднар спростував інформацію.

За інформацією Human Rights Watch, Україна – єдина країна, проти якої застосовують касетні боєприпаси. У звіті, який опублікували у серпні 2022 року, від касетних боєприпасів загинули 689 мирних жителів. Росіяни їх використовують проти цивільних об’єктів, зокрема, медичних закладів і парків. У

У червні 2022 року правозахисна організація Amnesty International оприлюднила дані, згідно яких сотні мирних жителів загинули у Харкові внаслідок застосування російською армією касетних бомб та некерованих ракет.