Туреччина постачає Україні касетні боєприпаси часів холодної війни, — ЗМІ

З кінця 2022 року Туреччина почала надсилати Україні американські касетні боєприпаси з артилерією після того, як Київ протягом кількох місяців запитував таку зброю у США.

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Про це повідомило видання Foreign Policy з посиланням на чинних та колишніх західних чиновників.

"Після того, як США відмовили Україні в доступі до касетних боєприпасів, Туреччина була єдиним місцем, де вони могли їх отримати. Це просто показує, що навіть незважаючи на те, що Туреччина в деяких аспектах співпрацює з Росією, вона стала справді важливою підтримкою України у військовому плані", — сказало джерело видання.

За його інформацією, Анкара почала надсилати перші партії так званих покращених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM) у листопаді 2022 року. Зброя була виготовлена в епоху холодної війни за угодою про спільне виробництво зі Сполученими Штатами.

Боєприпаси призначені для знищення танків шляхом розриву на менші суббоєприпаси. Один боєприпас містить близько 88 суббоєприпасів. Але офіційно Анкара не підтверджує інформацію про такі поставки Україні.

Раніше також стало відомо, що адміністрація президента США Джозефа Байдена отримала від Києва запит на постачання касетних боєприпасів. Вашингтон продовжує розглядати варіант поставки такої зброї вже кілька місяців.

Через обмеження, які Конгрес наклав на можливість США передавати касетні боєприпаси, Вашингтон не може публічно обговорювати передачу Україні такого озброєння.