Компанія Baykar планує закінчити будівництво свого заводу в Україні за два роки

Турецька оборонна компанія Baykar, яка стала дуже відомою завдяки успіху своїх безпілотників на полі бою, планує завершити будівництво свого заводу в Україні за два роки.

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Про це повідомляє Reuters.

Як заявив генеральний директор Baykar Халук Байрактар, плани з будівництва заводу в Украні просуваються, незважаючи на перешкоди, створені вторгненням Росії.

"Наш план реалізується. Зараз у нас є архітектурний проект. Фаза детального проектування закінчена. І ми будемо рухатися власне до будівництва... Протягом двох років ми хотіли б це закінчити", - сказав Халук Байрактар.

За його словами, компанія Baykar наразі розробляє швидкий безпілотник винищувач Kizilelma, перший політ якого очікується в найближчі місяці.

Халук Байрактар також додав, що випробування безпілотника TB3, що є версією TB2, адаптованою до короткої злітно-посадкової смуги, будуть завершені до кінця 2023 року.

"Наші виробничі потужності з TB2 становлять 20 одиниць на місяць. На 2023 рік наша ціль – робити мінімум 30 одиниць на місяць", - підкреслив - Халук Байрактар.

Нагадаємо, у рамках угоди між Туреччиною та Україною, підписаної безпосередньо перед вторгненням Росії 24 лютого, Baykar погодився побудувати свій виробничий завод в Україні.

Baykar планує запустити в Україні виробництво нових безпілотних винищувачів — Bayraktar Akıncı і Bayraktar Kizilelma.

Раніше Baykar Makina розказала як виглядатиме завод з виробництва безпілотників Bayraktar, котрий компанія планує побудувати в Україні.