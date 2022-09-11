Baykar розказала як виглядатиме завод з виробництва Bayraktar в Україні

Турецька компанія Baykar Makina розказала як виглядатиме завод з виробництва безпілотників Bayraktar, котрий компанія планує побудувати в Україні. Про це повідомляє видання Defense Express.

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Видання посилається на генерального директора Baykar Халука Байрактара та повідомляє, що завод буде розміщений на площі понад 30 тис. кв м, а до виробництва буде залучено понад 300 інженерів, техніків та інших фахівців.

Макет заводу Baykar в Україні. Джерело: Defense Express

Видання повідомляє, що в Україні збиратимуть не лише Bayraktar TB2, але й важкий безпілотник Akıncı та безпілотний винищувач Kızılelma, а також іншу техніку компанії.

БПЛА Akıncı використовуватимуть українські двигуни МС-500 та АІ-450, в залежності від вибору клієнта, а Kızılelma комплектуватимуть українські двигуни АІ-25.

Нагадаємо, раніше Україна та Туреччина підписали рамкову міжурядову угоду про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, що передбачає розширення виробництва в Україні ударних безпілотників Bayraktar TB2, ще в лютому, до початку повномаштабної війни.

В кінці серпня стало відомо, що Baykar вже зареєствувала свою компанію в Україні та придбала земельну ділянку для розміщення заводу.