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Baykar рассказала, как будет выглядеть завод по производству Bayraktar в Украине.
Турецкая компания Baykar Makina рассказала, как будет выглядеть завод по производству беспилотников Bayraktar, который компания планирует построить в Украине. Об этом сообщает издание Defense Express.
Издание ссылается на генерального директора Baykar Халука Байрактара и сообщает, что завод будет размещен на площади более 30 тыс. кв. м, а к производству будет привлечено более 300 инженеров, техников и других специалистов.
Издание сообщает, что в Украине будут собирать не только Bayraktar TB2, но и тяжелый беспилотник Akıncı и беспилотный истребитель Kızılelma, а также другую технику компании.
БПЛА Akıncı будут использовать украинские двигатели МС-500 и АИ-450, в зависимости от выбора клиента, а Kızılelma будут комплектовать украинские двигатели АИ-25.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ранее Украина и Турция подписали рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, предусматривающее расширение производства в Украине ударных беспилотников Bayraktar TB2, еще в феврале, до начала полномасштабной войны.
В конце августа стало известно, что Baykar уже зарегистрировала свою компанию в Украине и приобрела земельный участок для размещения завода.