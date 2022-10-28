Компания Baykar планирует закончить строительство своего завода в Украине через два года

Турецкая оборонная компания Baykar, которая стала очень известна благодаря успеху своих беспилотников на поле боя, планирует завершить строительство своего завода в Украине через два года.

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Об этом сообщает Reuters.

Как заявил генеральный директор Baykar Халук Байрактар, планы по строительству завода в Украине продвигаются, несмотря на препятствия, созданные вторжением России.

"Наш план реализуется. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования закончена. И мы будем двигаться собственно к строительству... В течение двух лет мы хотели бы закончить это", - сказал Халук Байрактар.

По его словам, компания Baykar сейчас разрабатывает быстрый беспилотник-истребитель Kizilelma, первый полет которого ожидается в ближайшие месяцы.

Халук Байрактар также добавил, что испытания беспилотника TB3, являющейся версией TB2, адаптированной к короткой взлетно-посадочной полосе, будут завершены до конца 2023 года.

"Наши производственные мощности по TB2 составляют 20 единиц в месяц. На 2023 год наша цель – делать минимум 30 единиц в месяц", - подчеркнул Халук Байрактар.

Напомним, в рамках соглашения между Турцией и Украиной, подписанного непосредственно перед вторжением России 24 февраля, Baykar согласился построить свой производственный завод в Украине.

Baykar планирует запустить в Украине производство новых беспилотных истребителей - Bayraktar Akıncı и Bayraktar Kizilelma.

Ранее Baykar рассказала, как будет выглядеть завод по производству беспилотников Bayraktar, который компания планирует построить в Украине.