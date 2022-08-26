Компания Baykar заявила, что не будет продавать России Bayraktar ни за какие средства

В компании Baykar не считают возможным поставлять стране-агрессору России свои беспилотники Bayraktar. Ничто не омрачит сотрудничество компании с Украиной и деньги здесь не на первом месте.

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Об этом заявил гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар ​​в интервью BBC.

Он подчеркнул, что его компания полностью на стороне Украины, страдающей от российской агрессии.

"Деньги не являются приоритетом для нас. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество продолжаются уже много лет. Поэтому сколько денег нам не предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в этой ситуации передать Москве дроны. Вся наша поддержка полностью на стороне Украины, поскольку у нас очень прочная связь, и Украина испытывает очень несправедливую, агрессивную и необоснованную атаку. И поэтому ничто не омрачит наше сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция по этому поводу ясна", - сказал гендиректор Baykar.

Отметим, что Baykar планирует запустить в Украине производство новых беспилотных истребителей — Bayraktar Akıncı и Bayraktar Kizilelma.

Для этого партнеры компании уже приступили к строительству фабрики, исследовательского центра и центра передового производства в Украине.

Кроме того, Baykar заявила, что бесплатно отдаст Украине три "Байрактора", на которые украинцы перечисляли деньги в фонд Сергея Притулы.