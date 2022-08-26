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Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Промышленность
Дата публикации

Компания Baykar заявила, что не будет продавать России Bayraktar ни за какие средства

Компания Baykar заявила, что не будет продавать России Bayraktar ни за какие средства
Халук Байрактар с гордостью показывает украинский орден "За заслуги", который ему вручал лично президент Зеленский. Фото: ВВС

В компании Baykar не считают возможным поставлять стране-агрессору России свои беспилотники Bayraktar. Ничто не омрачит сотрудничество компании с Украиной и деньги здесь не на первом месте.

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Об этом заявил гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар ​​в интервью BBC.

Он подчеркнул, что его компания полностью на стороне Украины, страдающей от российской агрессии.

"Деньги не являются приоритетом для нас. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество продолжаются уже много лет. Поэтому сколько денег нам не предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в этой ситуации передать Москве дроны. Вся наша поддержка полностью на стороне Украины, поскольку у нас очень прочная связь, и Украина испытывает очень несправедливую, агрессивную и необоснованную атаку.  И поэтому ничто не омрачит наше сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция по этому поводу ясна", - сказал гендиректор Baykar.

Отметим, что Baykar планирует запустить в Украине производство новых беспилотных истребителей — Bayraktar Akıncı и Bayraktar Kizilelma.

Для этого партнеры компании уже приступили к строительству фабрики, исследовательского центра и центра передового производства в Украине.

Кроме того, Baykar заявила, что бесплатно отдаст Украине три "Байрактора", на которые украинцы перечисляли деньги в фонд Сергея Притулы.

Автор:
Светлана Манько