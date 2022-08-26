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Промисловість
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Компанія Baykar заявила, що не продаватиме Росії "Байрактари" ні за які кошти

Компанія Baykar заявила, що не продаватиме Росії "Байрактари" ні за які кошти
Халук Байрактар із гордістю показує український орден "За заслуги", який йому вручав особисто президент Зеленський

У компанії Baykar не вважають можливим поставляти країні-агресору Росії свої безпілотники Bayraktar. Ніщо не затьмарить співпраці компанії з Україною і гроші тут не на першому місці.

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Про це заявив гендиректор турецької компанії Baykar Халук Байрактар ​​в інтерв'ю ВВС.

Він підкреслив, що його компанія повністю на боці України, яка страждає від російської агресії.

"Гроші не є пріоритетом для нас. Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою у нашому бізнесі. З Україною наша дружба та співпраця тривають уже багато років. Тому скільки грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати Москві дрони. У цей період вся наша підтримка є повністю на боці України. Оскільки у нас дуже міцний зв'язок, і Україна зазнає дуже несправедливої, агресивної та необґрунтованої атаки. І тому ніщо не затьмарить нашої співпраці з Україною, незалежно від того, яку суму буде запропоновано, наша позиція з цього приводу зрозуміла", - сказав гендиректор Baykar.

Зазначимо,  Baykar планує запустити в Україні виробництво нових безпілотних винищувачів — Bayraktar Akıncı і Bayraktar Kizilelma.

Для цього партнери компанії вже розпочали будівництво фабрики, дослідницького центру та центру передового виробництва в Україні.

Крім того, Baykar заявила, що безкоштовно віддасть Україні три "Байрактори", на які українці перераховували гроші до фонду Сергія Притули.

Автор:
Світлана Манько