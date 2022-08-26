Компанія Baykar заявила, що не продаватиме Росії "Байрактари" ні за які кошти

У компанії Baykar не вважають можливим поставляти країні-агресору Росії свої безпілотники Bayraktar. Ніщо не затьмарить співпраці компанії з Україною і гроші тут не на першому місці.

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Про це заявив гендиректор турецької компанії Baykar Халук Байрактар ​​в інтерв'ю ВВС.

Він підкреслив, що його компанія повністю на боці України, яка страждає від російської агресії.

"Гроші не є пріоритетом для нас. Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою у нашому бізнесі. З Україною наша дружба та співпраця тривають уже багато років. Тому скільки грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати Москві дрони. У цей період вся наша підтримка є повністю на боці України. Оскільки у нас дуже міцний зв'язок, і Україна зазнає дуже несправедливої, агресивної та необґрунтованої атаки. І тому ніщо не затьмарить нашої співпраці з Україною, незалежно від того, яку суму буде запропоновано, наша позиція з цього приводу зрозуміла", - сказав гендиректор Baykar.

Зазначимо, Baykar планує запустити в Україні виробництво нових безпілотних винищувачів — Bayraktar Akıncı і Bayraktar Kizilelma.

Для цього партнери компанії вже розпочали будівництво фабрики, дослідницького центру та центру передового виробництва в Україні.

Крім того, Baykar заявила, що безкоштовно віддасть Україні три "Байрактори", на які українці перераховували гроші до фонду Сергія Притули.