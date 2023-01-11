Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы времен холодной войны, — СМИ

С конца 2022 года Турция начала поставлять Украине американские кассетные боеприпасы с артиллерией после того, как Киев в течение нескольких месяцев запрашивал такое оружие у США.

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Об этом сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших западных чиновников.

"После того, как США отказали Украине в доступе к кассетным боеприпасам, Турция была единственным местом, где они могли их получить. Это просто показывает, что, даже несмотря на то, что Турция в некоторых аспектах сотрудничает с Россией, она стала действительно важной поддержкой Украины в военном плане", - сказал источник издания.

По его информации, Анкара начала отправлять первые партии так называемых улучшенных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICM) в ноябре 2022 года. Оружие было изготовлено в эпоху холодной войны по соглашению о совместном производстве с Соединенными Штатами.

Боеприпасы предназначены для уничтожения танков путем разрыва на меньшие суббоеприпасы. Один боеприпас содержит около 88 суббоєприпасов. Но официально Анкара не подтверждает информацию о таких поставках Украине.

Ранее также стало известно, что администрация президента США Джозефа Байдена получила от Киева запрос на поставку кассетных боеприпасов. Вашингтон продолжает рассматривать вариант поставки такого оружия уже несколько месяцев.

Из-за ограничений, наложенных Конгрессом на возможность США передавать кассетные боеприпасы, Вашингтон не может публично обсуждать передачу Украине такого вооружения.