В Турции спустили на воду будущий флагман ВМС Украины

В Турции спустили на воду корвет "Гетман Иван Мазепа", построенный для Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила супруга украинского президента Елена Зеленская, которая приняла участие в мероприятии.

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"Турецкое слово bayraktar ("знаменосец") – название беспилотника – за месяцы полномасштабной агрессии стало в Украине символом настоящей защиты и побед. Но скоро, кроме "байрактаров", у нас появятся новые общие названия. Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и будет иметь турецкое сердце", - написала она.

Противолодочный корвет типа Ada "Гетман Иван Мазепа" будет первым кораблем такого класса для ВМС Украины. Он был заложен в сентябре 2021 года, а в конце декабря на верфи в Стамбуле начали собирать корпус судна.

"В таких случаях к судам обращаются как к людям – с уважением и наставлением. Итак, корвет "Гетман Иван Мазепа", желаю тебе с честью нести украинский флаг. Попутного ветра, спокойного моря и только побед! Всегда помни свою турецкую родину и неси славу Украине!" – написала Зеленская.

Напомним, что имя будущего флагмана украинского военного флота выбрал Владимир Зеленский. В указе от 18 августа президент объяснил такой выбор целью восстановления исторических традиций национальной армии и увековечения памяти Мазепы как выдающегося украинского государственного деятеля и гетмана Войска Запорожского.

Напомним, что фрегат "Гетман Сагайдачный", ранее являвшийся флагманом украинских ВМС, был затоплен в Николаеве в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Министр обороны Алексей Резников объяснял, что это было сделано, чтобы он не достался врагу.