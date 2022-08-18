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Транспорт
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Первому корвету класса "Ada" ВМС ВСУ присвоено имя "Гетман Иван Мазепа"

Первому корвету класса "Ada" ВМС ВСУ присвоено имя "Гетман Иван Мазепа"

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил имя гетмана Ивана Мазепы корвету класса "Ada" Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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Соответствующий указ №586/2022 обнародован на сайте главы государства.

"С целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы постановляю присвоить корвету класса "Ada" Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет - корвет Гетман Иван Мазепа", – говорится в тексте указа.

"Ada" - тип ракетных корветов, часть проекта MILGEM, разработанных в первую очередь для ВМС Турецкой Республики.

Отметим, Украинское дунайское пароходство намерено переименовать свои суда, названные в честь российских городов и коммунистических деятелей.

Автор:
Светлана Манько