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Первому корвету класса "Ada" ВМС ВСУ присвоено имя "Гетман Иван Мазепа"
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил имя гетмана Ивана Мазепы корвету класса "Ada" Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Соответствующий указ №586/2022 обнародован на сайте главы государства.
"С целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы постановляю присвоить корвету класса "Ada" Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет - корвет Гетман Иван Мазепа", – говорится в тексте указа.
"Ada" - тип ракетных корветов, часть проекта MILGEM, разработанных в первую очередь для ВМС Турецкой Республики.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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