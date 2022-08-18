Першому корвету класу "Ada" ВМС ЗСУ присвоєно ім’я "Гетьман Іван Мазепа"

Президент України Володимир Зеленський присвоїв ім‘я гетьмана Івана Мазепи корвету класу "Ada" Військово-Морських Сил Збройних сил України.

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Відповідний указ №586/2022 оприлюднено на сайті глави держави.

"З метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам'яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи постановляю присвоїти корвету класу "Ada" Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім'я гетьмана Івана Мазепи та надалі іменувати цей корвет – корвет "Гетьман Іван Мазепа", – йдеться в тексті указу.

"Ada "— тип ракетних корветів, частина проєкту MILGEM, розроблених в першу чергу для ВМС Турецької Республіки.

Зазначимо, Українське дунайське пароплавство має намір перейменувати свої судна, які було названо на честь російських міст та комуністичних діячів.