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Транспорт
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Першому корвету класу "Ada" ВМС ЗСУ присвоєно ім’я "Гетьман Іван Мазепа"

Першому корвету класу "Ada" ВМС ЗСУ присвоєно ім’я "Гетьман Іван Мазепа"

Президент України Володимир Зеленський присвоїв ім‘я гетьмана Івана Мазепи корвету класу "Ada" Військово-Морських Сил Збройних сил України.

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Відповідний указ №586/2022 оприлюднено на сайті глави  держави.

"З метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам'яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи постановляю присвоїти корвету класу "Ada" Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім'я гетьмана Івана Мазепи та надалі іменувати цей корвет – корвет "Гетьман Іван Мазепа", – йдеться в тексті указу.

"Ada "— тип ракетних корветів, частина проєкту MILGEM, розроблених в першу чергу для ВМС Турецької Республіки.

Зазначимо, Українське дунайське пароплавство має намір перейменувати свої судна, які було названо на честь російських міст та комуністичних діячів.

Автор:
Світлана Манько