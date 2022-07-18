Рада приняла в первом чтении законопроект о дерусификации топонимов в Украине

Верховная Рада намерена ввести в Украине запрет на присвоение географическим объектам названий, так или иначе связанных с Россией. За соответствующий законопроект №7253 в первом чтении проголосовали 253 депутата. Ни один не проголосовал против и только один (Сергей Швец из "Слуги народа") воздержался.

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После этого парламентарии также 231 голосом решили сократить срок подготовки законопроекта ко второму чтению (по привычной процедуре у нардепов 14 дней на подачу правок, по сокращенной - неделю). В этом случае, кроме Швеца, от голосования воздержались члены фракции "Европейская солидарность" (все присутствовавшие, кроме Владимира Арьева), два представителя "Батькивщины" и шесть - "Голоса".

Законопроектом предлагается запретить присвоение объектам топонимов, превозносящих, увековечивающих, пропагандирующих или символизирующих государство-оккупанта или его значимые, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, его деятелей, которые осуществляли военную агрессию против Украины и других суверенных стран.

Также запрет наименования касается имен деятелей, осуществлявших государственную тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием оппозиции (оппозиционных деятелей), диссидентов и других лиц за критику тоталитарного советского и тоталитарного российского режима, в том числе граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях либо находившихся в РФ и ставших жертвами преследования со стороны российских репрессивных органов.

Напомним, что законопроект был подан еще в начале апреля группой из 50 депутатов во главе с представителем президента в Конституционном суде Федором Вениславским ("Слуга народа").

При этом в пояснительной записке авторы дают понять, что закон при его принятии будет касаться и русскоязычных названий населенных пунктов и улиц, которые не были переведены на украинский язык для официального употребления на украинском языке, а используются в транслитерированной форме.

Среди таких примеров упоминаются, в частности, города Северодонецк, Южное, Южноукраинск и Первомайск, поселок Арбузинка, села Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково и Луч.

Инициаторы считают, что принятие законопроекта обеспечит уменьшение влияния РФ на внутреннюю политику Украины и мировоззрение граждан, создаст предпосылки для "предотвращения агитационно-пропагандистской деятельности враждебно настроенных к Украине лиц", ускорит десоветизацию и дерусификацию страны и будет способствовать укреплению духа и морали.