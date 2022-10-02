В Туреччині спустили на воду майбутній флагман ВМС України

В Туреччині спустили на воду корвет "Гетьман Іван Мазепа", збудований для Військово-морських сил Збройних сил України. Про це повідомила дружина українського президента Олена Зеленська, яка взяла участь у заході.

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"Турецьке слово bayraktar ("прапороносець") – назва безпілотника – за місяці повномасштабної агресії стало в Україні символом справжнього захисту та перемог. Але скоро, окрім "байрактарів", у нас з’являться нові спільні назви. Сьогодні у Туреччині мала честь спустити на воду корвет, який служитиме Україні й водночас матиме турецьке серце", - написала вона.

Протичовновий корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа" буде першим кораблем такого класу для ВМС України. Він був закладений у вересні 2021 року, а наприкінці грудня на верфі в Стамбулі почали збирати корпус судна.

"У таких випадках до суден звертаються як до людей – із повагою та настановою. Отже, корвете "Гетьман Іван Мазепа", бажаю тобі з честю нести український прапор. Попутного вітру, спокійного моря й лише перемог! Завжди пам’ятай свою турецьку батьківщину і неси славу Україні!" - написала Зеленська.

Нагадаємо, що ім’я для майбутнього флагману українського військового флоту обрав Володимир Зеленський. В указі від 18 серпня президент пояснив такий вибір метою відновлення історичних традицій національного війська та увічнення пам'яті Мазепи як видатного українського державного діяча й гетьмана Війська Запорозького.

Нагадаємо, що фрегат "Гетьман Сагайдачний", що раніше був флагманом українських ВМС, був затоплений в Миколаєві в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Міністр оборони Олексій Резніков пояснював, що це було зроблено, аби він не дістався ворогу.