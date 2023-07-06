Россия теряет преимущество в тяжелой технике на поле боя - Вloomberg

Новые данные о военной помощи Украине указывают на то, что баланс тяжелого вооружения на поле битвы значительно изменился за 16 месяцев войны.

Об этом пишет Вloomberg.

Согласно последним данным Кильского института Германии, союзники предоставили Украине уже 471 танк с начала войны, а еще 286 поступят позже. Также должны поступить еще 177 гаубиц. При этом Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии и 2500 танков.

Согласно ежегодному справочнику Military Balance, Москва сначала имела 3417 доступных танков, но у них нет достоверных данных о количестве резервных танков или артиллерийских орудий, которые Россия изготовила или изъяла из глубоких складов с начала войны.

Издание пишет, что даже учитывая утраченную или захваченную технику, эти цифры свидетельствуют о том, что украинский танковый парк вырос с начала вторжения в прошлом году, а российский уменьшился вдвое.

Разрыв также сократился по поводу артиллерии и реактивных систем залпового огня, хотя и значительно меньше.

Однако, по словам специалиста по сухопутной войне с IISS Иоганна Мишеля, Украина, похоже, прошла первый год войны примерно с тем же количеством тяжелого вооружения, которое имело в начале, несмотря на большие потери. В начале этого года Мишель провел собственный анализ доступных данных, внеся поправки на возможные предубеждения в данных. С тех пор было больше потерь, поставок и захватов русских танков.

Несмотря на это, он считает, что изменение баланса тяжелых вооружений важно, но далеко не решающим для контрнаступления Украины.

"Даже если ситуация более ровная в цифрах, это не так. Проблема в том, что сейчас Украине нужно вернуть территорию, поэтому она находится в наступлении против хорошо подготовленной обороны, а для этого нужно сильное преимущество", - сказал Мишель.

Он подчеркнул, что пока у украинцев нет явного преимущества в вооружении цена контрнаступления будет очень высокой.

Напомним, глава вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин рассказал, что Россия потеряла в Украине половину боеспособных войск и техники. В прошлом году россияне выпустили по Украине 10 миллионов артиллерийских снарядов, а производить она способна в лучшем случае до 1 миллиона снарядов в год. Также оккупанты потеряли 2500 танков, а за год производят 200.