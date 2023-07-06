Росія втрачає перевагу у важкій техніці на полі бою - Вloomberg

Нові дані про військову допомогу Україні вказують на те, що баланс важкого озброєння на полі битви значно змінився за 16 місяців війни.

Про це пише Вloomberg.

Згідно з останніми даними Кільський інститут Німеччини, союзники надали Україні вже 471 танк з початку війни, а ще 286 надійдуть пізніше. Також повинні надійти ще 177 гаубиць. При цьому, Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії і 2500 танків.

Згідно з щорічним довідником Military Balance, Москва спочатку мала 3417 доступних танків, але вони не мають достовірних даних про кількість резервних танків або артилерійських знарядь, які Росія виготовила або вилучила з глибоких складів з початку війни.

Видання пише, що навіть враховуючи втрачену або захоплену техніку, ці цифри свідчать про те, що український танковий парк зріс з початку вторгнення минулого року, а російський зменшився вдвічі.

Розрив також скоротився щодо артилерії та реактивних систем залпового вогню, хоча й значно менший.

Однак, за словами фахівця з сухопутної війни з IISS Йогана Мішеля, Україна, схоже, пройшла перший рік війни приблизно з тією ж кількістю важкого озброєння, що мала на початку, незважаючи на великі втрати. На початку цього року Мішель провів власний аналіз доступних даних, внісши поправки на можливі упередження в даних. Відтоді було більше втрат, поставок і захоплень російських танків.

Попри це, він вважає, що зміна балансу важких озброєнь є важливою, але далеко не вирішальною для контрнаступу України.

"Навіть якщо ситуація більш рівна в цифрах, це не так. Проблема в тому, що зараз Україні потрібно повернути територію, тому вона перебуває в наступі проти добре підготовленої оборони, а для цього потрібна сильна перевага", — сказав Мішель.

Він підкреслив, що поки українці не матимуть явної переваги в озброєнні ціна контрнаступу буде дуже високою.

Нагадаємо, глава збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін розповів, що Росія втратила в Україні половину боєздатних військ та техніки. Минулого року росіяни випустили по Україні 10 мільйонів артилерійських снарядів, а виробляти вона здатна в кращому випадку до 1 мільйона снарядів на рік. Також окупанти втратили 2500 танків, а за рік виготовляють 200.