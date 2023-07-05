Росія втратила в Україні половину боєздатних військ та техніки - FT

Російська армія втратила в Україні половину своєї боєздатності, у тому числі близько 2,5 тис. танків, а військова стратегія Києва поступово ламає російські оборонні лінії.

Про це заявив глава збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін, пише The Financial Times.

За словами Радакіна, минулого року росіяни випустили по Україні 10 мільйонів артилерійських снарядів, а виробляти вона здатна в кращому випадку до 1 мільйона снарядів на рік. Також окупанти втратили 2500 танків, а за рік виготовляють 200.

Він відкинув припущення про те, що контрнаступ України відбувався повільно, оскільки Україні було важко пробити сильно укріплену оборону Росії під час її контратаки, розпочатої місяць тому, розвіявши надії деяких із західних союзників Києва на те, що збройні сили України досягнуть швидкого прориву.

"Питання в тому, як взяти лінію фронту довжиною понад тисячу кілометрів і перетворити її на більшу проблему для Росії, ніж для України?", - заявив Радакін на парламентських слуханнях.

Він також визнав, що, щільність російських мінних полів є більшою, ніж очікувалося, а відсутність українського повітряного прикриття та військової техніки у достатній кількості ускладнили кампанію.

Але він також сказав, що Росія зараз настільки слабка, що не має сил для власного контрнаступу і втратила майже половину боєздатності своєї армії.

Велика Британія є другим за величиною постачальником військової допомоги Україні після США, і вона була в авангарді щодо забезпечення Києва передовою військовою технікою, включаючи основні бойові танки та крилаті ракети великої дальності.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 5 липня ЗСУ ліквідували вже 231 700 окупантів, знищили 4 062 танків, 7 917 бойових броньованих машин і 4 288 артилерійських систем.

Нагадаємо, Росія спробує відправити в Україну більше чеченських бойовиків і засуджених, щоб відновити необхідну кількість солдат на полі бою після того, як "вагнерівці" покинули свої позиції. Проте, ні кадирівці, ні засуджені не показали помітної ефективності під час боїв.