Росія шукає більше кадирівців і засуджених, щоб замінити ними "вагнерівців" – Bloomberg

Росія спробує відправити в Україну більше чеченських бойовиків і засуджених, щоб відновити необхідну кількість солдат на полі бою після того, як "вагнерівці" покинули свої позиції. Проте, ні кадирівці, ні засуджені не показали помітної ефективності під час боїв.

Про це пише Вloomberg.

Оскільки український контрнаступ просувається у напрямку східного міста Бахмут, російські підрозділи ризикують бути перенапруженими через нестачу військовослужбовців. Росія перекинула велику кількість військ з інших напрямків до Бахмута після того, як ПВК "Вагнер" наприкінці травня оголосила про вихід з міста. Це призвело до нестачі солдат в окупованих районах півдня України.

Згідно з повідомленням, повстання засновника "Вагнера" Євгена Пригожина, яке переросло в найбільшу загрозу 24-річному правлінню президента Володимира Путіна, позбавило Росію найбільш боєздатних підрозділів, які змогли досягти бодай якогось успіху.

За інформацією видання, Путін все ще планує уникнути повної військової мобілізації, а це означає, що Росія, швидше за все, відправить більше чеченців і засуджених на лінію фронту найближчими тижнями.

Наразі не відомо, скільки військ може надати Чечня. Її глава Рамзан Кадиров ще у травні заявив, що 7000 військових вже перебувають в Україні, а ще 2400 проходять підготовку для двох нових полків Міноборони.

Чеченські бойовики на війні поки не показали помітної ефективності. Можливо, Кремль розглядає їх як невикористану штурмову силу, яка може відновити здатність Росії підтримувати наступальні операції. Тим не менш, кадирівці знаходяться переважно в тилу, що може свідчити про те, що Кадиров вагається спрямовувати свої сили на "шліфування" наступальних операцій.

Крім того, кадирівці масово грабують своїх. Росіяни навіть створили комісію з перевірки випадків мародерства з боку кадирівців на тимчасово окупованих територіях та на кордоні з Україною після численних скарг росіян.