АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Грабують своїх: росіяни розслідують масові випадки мародерства кадирівців

Грабують своїх: росіяни розслідують масові випадки мародерства кадирівців
Окупанти почали перевірку кадировців через масові випадки мародерства. Фото: Facebook ГУР

Росіяни створили комісію з перевірки масових випадків мародерства з боку “кадирівців” на тимчасово окупованих територіях та на кордоні з Україною після численних скарг росіян.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що комісію очолив генерал-лейтенант Володимир Кочетков.

"Вона проводить розбір справ повʼязаних  з мародерством зі сторони підрозділів "Ахмат", які тероризують населення на тимчасово окупованих територіях та у Бєлгородській області", - підкреслили у ЦНС.

Там зауважують, що перевірка почалась лише після скарг населення РФ, а скарги населення на ТОТ до уваги не брались, що свідчить про відношення росіян до українців.

Раніше у ЦНС повідомляли, що російський уряд прикривається дорожнім ремонтом на тимчасово окупованих територіях України, щоб "легалізувати" розкрадання державних коштів.

Автор:
Світлана Манько