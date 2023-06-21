РФ використовує ремонт доріг на окупованих територіях для розкрадання коштів

Російський уряд прикривається дорожнім ремонтом на тимчасово окупованих територіях України, щоб "легалізувати" розкрадання державних коштів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни "включили" автомобільні дороги на тимчасово окупованих територіях сходу України до російського переліку автомобільних доріг загального користування федерального значення.

Відповідну постанову видав уряд Російської Федерації. Тепер згідно з цим "документом", на ТОТ сходу України, окупанти утворили такий собі загальний дорожній хаб, який складається з українських автошляхів та об’єднується з адміністративними центрами суб’єктів РФ.

"Ключова ціль такого рішення – це те, що воно дозволяє окупантам виділяти кошти на нібито ремонтні роботи на ТОТ. А фактично, можливості розкрадання коштів без додаткового контролю. Зокрема саме і для цього віцепрем’єр уряду РФ пролобіював своїх кураторів до окупаційних адміністрацій на ТОТ", - підкреслюють в ЦНС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької області виник дефіцит робочої сили через масову мобілізацію чоловіків на фронт. А водії в Маріуполі оголосили страйк через те, що їм не виплачують зарплату впродовж двох місяців.

Також гуманітарна криза на тимчасово окупованих територіях суттєво загострюється. У населених пунктах все більша нестача питної води, ліків та товарів першої необхідності. В Маріуполі суттєво зростає смертність цивільного населення від природних причин.