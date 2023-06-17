Росіяни посилюють репресії на окупованих територіях, щоб змусити місцеве населення отримувати паспорти РФ

Місцеве населення на тимчасово окупованих територіях України продовжує чинити спротив проти примусової паспортизації. Тому росіяни посилюють репресії через відмову від російського паспорта.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупаційні адміністрації та російські окупаційні війська продовжують здійснювати системні заходи тиску на місцеве населення з метою примусу до отримання російських паспортів", - йдеться у повідомленні.

Так, у місті Маріуполь мешканці отримують погрози звільнення за відмову від російського паспорта, а співробітники Запорізької АЕС піддаються фізичним тортурам та перевіркам.

Крім того, у Мелітополі "материнський капітал" можуть отримати лише ті особи, які оформили новонародженим російське громадянство, а у н.п. Мирне мешканцям без російського паспорту роблять примусову дактилоскопію.

Водночас співробітники ФСБ РФ проводять регулярні обшуки приватних помешкань мешканців Енергодару, які не погоджуються на отримання російських паспортів.

До того ж окупаційна адміністрація Криму посилює контроль за переміщенням населення на територію півострова. За наявними даними, під час перетину "ДАПП Перекоп" від громадян України без паспорта РФ вимагають проходження опитування з використанням поліграфа.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що росіяни після підриву Каховської ГЕС посилили репресії проти українців на окупованій території, вимагали хабарі за виїзд, знищували документи та майно. Водночас розповідали про успішну "евакуацію".

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій звертають увагу на інформацію про застосування окупантами в Херсонській області вибіркового підходу до евакуації людей з зони затоплення внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції, що може трактуватися як геноцидна практика.

Коли окупанти оголосили із затопленого міста Олешки евакуацію, вони дали змогу виїхати тільки тим, у кого є російський паспорт, і його наявність перевіряли на встановлених блокпостах.

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