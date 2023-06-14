Вимагали хабарі за виїзд та відбирали документи: у Міноборони розповіли, як окупанти проводили "евакуацію" з Херсонщини

Росіяни після підриву Каховської ГЕС посилили репресії проти українців на окупованій території, вимагали хабарі за виїзд, знищували документи та майно. Водночас розповідали про успішну "евакуацію".

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, російські окупанти скористалися трагічними наслідками підриву ними Каховської ГЕС для посилення окупаційного режиму на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Зокрема, з початком масової евакуації населення із затопленої місцевості командування російських окупаційних військ запровадило додаткові жорсткі фільтраційні заходи з виявлення громадян з проукраїнськими настроями.

"На блокпостах російські військовослужбовці за дозвіл виїхати людям у безпечні місця змушували їх платити значні суми грошей та віддавати виявлені під час обшуків цінні речі й коштовності", - зазначила Маляр.

Вона додала, що також російські загарбники відбирали і відразу ж знищували українські паспорти, свідоцтва про народження та інші документи, отримані в Україні. Також окупанти викрадали особисте майно громадян з покинутих власниками помешкань.

"Водночас представники російських окупаційних адміністрацій під час знімання пропагандистських відеороликів так званими журналістами цинічно заявляли про нібито здійснення успішної організованої евакуації цивільного населення, хоча жодних практичних заходів для цього вжито не було", - зауважила Маляр.

Як повідомила заступниця міністра оборони, окупанти також забороняли роботу місцевих волонтерів щодо надання постраждалим гуманітарної допомоги (їжі, води, одягу, ліків тощо).

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій звертають увагу на інформацію про застосування окупантами в Херсонській області вибіркового підходу до евакуації людей з зони затоплення внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції, що може трактуватися як геноцидна практика.

Коли окупанти оголосили із затопленого міста Олешки евакуацію, вони дали змогу виїхати тільки тим, у кого є російський паспорт, і його наявність перевіряли на встановлених блокпостах.