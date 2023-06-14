Требовали взятки за выезд и отбирали документы: в Минобороны рассказали, как оккупанты проводили "эвакуацию" из Херсонской области

Россияне после подрыва Каховской ГЭС усилили репрессии против украинцев на оккупированной территории, потребовали взятки за выезд, уничтожали документы и имущество. В то же время рассказывали об успешной "эвакуации".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, российские оккупанты воспользовались трагическими последствиями подрыва ими Каховской ГЭС для усиления оккупационного режима на временно оккупированной территории Херсонской области.

В частности, с началом массовой эвакуации населения из затопленной местности командование российских оккупационных войск ввело дополнительные жесткие фильтрационные меры по выявлению граждан с проукраинскими настроениями.

"На блокпостах российские военнослужащие за разрешение уехать людям в безопасные места заставляли их платить значительные суммы денег и отдавать обнаруженные в ходе обысков ценные вещи и драгоценности", - отметила Маляр.

Она добавила, что также российские захватчики отбирали и сразу уничтожали украинские паспорта, свидетельства о рождении и другие документы, полученные в Украине. Также оккупанты похищали личное имущество граждан из брошенных собственниками жилищ.

"В то же время представители российских оккупационных администраций во время съемки пропагандистских видеороликов так называемыми журналистами цинично заявляли о якобы осуществлении успешной организованной эвакуации гражданского населения, хотя никаких практических мер для этого принято не было", - отметила Маляр.

Как сообщила заместитель министра обороны, оккупанты также запрещали работу местных волонтеров по оказанию пострадавшим гуманитарной помощи (еды, воды, одежды, лекарств и т.п.).

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обращают внимание на информацию о применении оккупантами в Херсонской области выборочного подхода к эвакуации людей из зоны затопления в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции, что может рассматриваться как геноцидная практика.

Когда оккупанты объявили из затопленного города Алешки эвакуацию, они дали возможность выехать только тем, у кого есть российский паспорт, и его наличие проверяли на установленных блокпостах.