Эвакуация людей с левобережья Херсонской области. В ООН ответили, дала ли Россия гарантии безопасности

Россия не дает гарантии безопасности команде ООН, необходимые для отправки на пострадавшие от подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС оккупированные территории левобережья групп для эвакуации людей.

Об этом говорится в заявлении гуманитарной координаторки ООН в Украине Девиз Браун.

Как говорится, лодки, сотрудники ООН и материалы готовы к отправке.

"Однако Российская Федерация еще не предоставила гарантии безопасности, необходимые для переправы на левый берег реки Днепр, включая город Олешки. Эти гарантии нужны для безопасности нашей команды и для предотвращения дополнительных рисков для людей, которым мы хотим помочь", - говорится в заявлении.

В ООН подчеркнули, что продолжат оказывать необходимую помощь на подконтрольных Украине территориях и прилагать все возможные усилия, чтобы добраться до людей, пострадавших от подтопления.

Напомним, Украина и ООН договорились, что организация отправит на пострадавшие от подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС оккупированные территории левобережья группы для эвакуации людей, но только если получит гарантии безопасности от РФ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил координатора ООН Дениз Браун, что Украина предоставляет все гарантии безопасности ООН для выполнения гуманитарных операций во всей зоне поражения.

О решении о помощи в эвакуации людей с левобережья Херсонской области стало известно после того, как президент Украины Владимир Зеленский предъявил обвинения в адрес Организации Объединенных Наций (ООН) и Красного Креста в связи с их бездействием после подрыва Каховской гидроэлектростанции. Он подчеркнул, что представители этих организаций должны быть первыми на месте крушения.

Отметим, после появления информации о подрыве Организация Объединенных Наций "отличилась" сообщением в Twitter, в котором поздравила с Днем русского языка. Это вызвало бурную реакцию украинцев в сети.

Уже после поздравления пресс-служба ООН опубликовала абстрактный пост о том, что гражданское население и гражданская инфраструктура не являются целью. Подобное сообщение, но с использованием эмодзи, распространили Международный комитет Красного Креста (МККК).