В ООН заявили о "неясности" обстоятельств подрыва Каховской ГЭС. Подоляк отреагировал

Управление верховного комиссара ООН по правам человека пока не может оценивать разрушение Каховской ГЭС как военное преступление. Об этом заявил представитель управления Джереми Лоуренс, передает Handelsblatt.

"Поскольку обстоятельства инцидента остаются неясными, преждевременно рассматривать вопрос о том, могло ли быть совершено военное преступление", – сказал он.

Лоуренс повторил призыв к независимому, беспристрастному, тщательному и прозрачному расследованию катастрофы. При этом он добавил, что все запросы на посещение временно оккупированных территорий Украины были отклонены.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал эти слова Лоуренса, иронически отреагировав на "непонятность" обстоятельств катастрофы.

"Марсиане, вероятно, атакуют и создают такие обстоятельства. Безупречное по цинизму обнуление собственной репутации и умышленный отказ от выполнения своих функций", – написал чиновник.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

После появления информации о подрыве Организация Объединенных Наций "отличилась" сообщением в Twitter, в котором поздравила с Днем русского языка. Это вызвало бурную реакцию украинцев в сети, о посте напомнил и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Уже после поздравления пресс-служба ООН опубликовала абстрактное сообщение о том, что гражданское население и гражданская инфраструктура не являются целью.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что ООН не имеет доступа к независимой информации, чтобы проверить, как произошла катастрофа, но ясно, что это еще одно разрушительное последствие российского вторжения в Украину.