В ООН заявили про "неясність" обставин підриву Каховської ГЕС. Подоляк відреагував

Управління верховного комісара ООН з прав людини поки не може оцінювати руйнування Каховської ГЕС як воєнний злочин. Про це заявив представник Управління Джеремі Лоуренс, передає Handelsblatt.

"Оскільки обставини інциденту залишаються неясними, передчасно розглядати питання про те, чи міг бути скоєний воєнний злочин", – сказав він.

Лоуренс повторив заклик до незалежного, неупередженого, ретельного та прозорого розслідування катастрофи. При цьому він додав, що наразі всі запити на відвідування тимчасово окупованих територій України були відхилені.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ці слова Лоуренса, іронічно відреагувавши на "незрозумілість" обставин катастрофи.

"Марсіани, певно, атакують і створюють такі обставини. Бездоганне за цинізмом обнулення власної репутації та навмисна відмова від виконання своїх функцій", – написав чиновник.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Після появи інформації про підрив Організація Обʼєднаних Націй "відзначилася" дописом у Twitter, у якому привітала з Днем російської мови. Це викликало бурхливу реакцію українців у мережі, про пост нагадав і президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

Уже після привітання пресслужба ООН опублікувала абстрактний допис про те, що цивільне населення та цивільна інфраструктура не є ціллю.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сказав, що ООН не має доступу до незалежної інформації, щоб перевірити, як сталася катастрофа, але ясно, що це ще один руйнівний наслідок російського вторгнення в Україну.