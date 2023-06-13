Евакуація людей з лівобережжя Херсонської області. В ООН відповіли, чи надала Росія гарантії безпеки

Росія не дає гарантії безпеки команді ООН, необхідні для відправлення на постраждалі від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС окуповані території лівобережжя груп для евакуації людей.

Про це йдеться у заяві гуманітарної координаторки ООН в Україні Девіз Браун.

Як зазначається, човни, співробітники ООН та матеріали готові до відправлення.

"Проте Російська Федерація ще не надала гарантій безпеки, необхідних для переправи на лівий берег річки Дніпро, включаючи до міста Олешки. Ці гарантії потрібні для безпеки нашої команди та для запобігання додатковим ризикам для людей, яким ми хочемо допомогти", - йдеться у заяві.

В ООН наголосили, що продовжать надавати необхідну допомогу на підконтрольних Україні територіях та докладати всіх можливих зусиль, щоб дістатися людей, які постраждали від підтоплення.

Нагадаємо, Україна та ООН домовилися, що організація відправить на постраждалі від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС окуповані території лівобережжя групи для евакуації людей, але лише, якщо отримає гарантії безпеки від РФ.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба запевнив координаторку ООН Деніз Браун, що Україна надає всі безпекові гарантії ООН для виконання гуманітарних операцій в усій зоні ураження.

Про рішення про допомогу в евакуації людей з лівобережжя Херсонської області стало відомо після того, як президент України Володимир Зеленський виснув звинувачення на адресу Організації Об'єднаних Націй (ООН) і Червоного Хреста у звʼязку з їхньої бездіяльністю після підриву Каховської гідроелектростанції. Він наголосив, що представники цих організацій мали бути першими на місці катастрофи.

Зазначимо, після появи інформації про підрив Організація Обʼєднаних Націй "відзначилася" дописом у Twitter, у якому привітала з Днем російської мови. Це викликало бурхливу реакцію українців у мережі.

Уже після привітання пресслужба ООН опублікувала абстрактний допис про те, що цивільне населення та цивільна інфраструктура не є ціллю. Подібне повідомлення, але з використанням емодзі, поширив і Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ).