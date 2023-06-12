В МінТОТ вважають проявом геноциду евакуацію окупантами мешканців Херсонщини лише за наявності паспорту РФ

В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій звертають увагу на інформацію про застосування окупантами в Херсонській області вибіркового підходу до евакуації людей з зони затоплення внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції, що може трактуватися як геноцидна практика.

У відомстві вказують, що за даними, озвученими начальником обласної військової адміністрації Олександром Прокудіним, коли окупанти оголосили із затопленого міста Олешки евакуацію, вони дали змогу виїхати тільки тим, у кого є російський паспорт, і його наявність перевіряли на встановлених блокпостах.

"Оскільки в місті немає звʼязку, світла, газу, питної води та їжі, а також трапляються випадки мародерства, такі дії росіян можна кваліфікувати як прояв геноциду в умовах воєнного стану. Вони вибірково залишають помирати тих, у кого український паспорт", - зазначають у відомстві.

В свою чергу, у вечірньому зведенні 12 червня Генеральний штаб Збройних сил України вказує, що у затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабаря.

"При цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка. Місцевих мешканців переселяють до тимчасово окупованого українського Криму та Краснодару Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо також, що Україна та ООН ще 8 червня домовилися, що організація відправить на постраждалі від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС окуповані території лівобережжя групи для евакуації людей, але лише, якщо отримає гарантії безпеки від РФ.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону 12 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Росія досі таких гарантій ООН не надала. Натомість Міжнародний комітет Червоного хресту, за його словами, із таким запитом, за словами очільника МЗС, взагалі досі не звертався.