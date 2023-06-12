В МинВОТ считают проявлением геноцида эвакуацию оккупантами жителей Херсонщины лишь при наличии паспорта РФ

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обращают внимание на информацию о применении оккупантами в Херсонской области выборочного подхода к эвакуации людей из зоны затопления в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции, что может трактоваться как геноцидная практика.

В ведомстве указывают, что по данным, озвученным начальником областной военной администрации Александром Прокудиным, когда оккупанты объявили эвакуацию из затопленного города Олешки, они дали возможность выехать только тем, у кого есть российский паспорт, и его наличие проверяли на установленных блокпостах.

"Поскольку в городе нет связи, света, газа, питьевой воды и пищи, а также есть случаи мародерства, такие действия россиян можно квалифицировать как проявление геноцида в условиях военного положения. Они избирательно оставляют умирать тех, у кого украинский паспорт", - отмечают в ведомстве.

В свою очередь, в вечерней сводке 12 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины указывает, что из затопленной Голой Пристани Херсонской области российские оккупанты разрешают эвакуацию граждан Украины только после получения взятки.

"При этом уничтожают паспорта и свидетельства о рождении и другие документы украинского образца. Местных жителей переселяют в временно оккупированный украинский Крым и Краснодар Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отметим также, что Украина и ООН еще 8 июня договорились, что организация отправит на пострадавшие от подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС оккупированные территории левобережья группы для эвакуации людей, но только если получит гарантии безопасности от РФ.

Как сообщил в эфире национального телемарафона 12 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Россия до сих пор таких гарантий ООН не предоставила. При этом Международный комитет Красного креста, по его словам, с таким запросом, по словам главы МИД, вообще до сих пор не обращался.