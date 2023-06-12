Шукають українське підпілля. Окупанти посилили перевірки у Криму

Російські окупанти у тимчасово окупованому Криму посилили заходи з пошуку підпілля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У зв’язку зі збільшенням діяльності українського підпілля на півострові, противник посилив заходи безпеки на пунктах в’їзду на незаконно збудований Керченський міст", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зафіксовано проведення більш ретельної перевірки особистих документів, транспортних засобів та документів на них.

Як зазначається, зазвичай окупанти перевіряють історію браузера та підписки на канали у телеграм й вайбер. Також окупантів цікавить чи встановлений на телефоні VPN аби обходити блокування українських сайтів.

Центр національного спротиву закликав мешканців окупованих територій бути пильними, чистити історію браузерів та відписуватися від українських телеграм-каналів перед виходом на вулицю.

Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомляв, що співробітники ФСБ РФ обшукують приватні будинки на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Також окупанти під час рейдів перевіряють документи у місцевих мешканців, сподіваючись знайти представників українського підпілля.