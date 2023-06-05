Шукають українське підпілля. Окупанти обшукують будинки місцвих у Херсонській області

Співробітники ФСБ РФ обшукують приватні будинки на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Також окупанти під час рейдів перевіряють документи у місцевих мешканців, сподіваючись знайти представників українського підпілля.

Під час цих заходів в населених пунктах вимикають мобільний зв’язок.

"У разі відсутності "паспорта РФ" окупанти погрожують конфіскацією майна та примусовою депортацією, якщо протягом 60 діб цей "документ" не буде оформлено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що російські військові змушують перевізників і таксистів на тимчасово окупованих територіях доповідати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями.