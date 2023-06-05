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Суспільство
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Шукають українське підпілля. Окупанти обшукують будинки місцвих у Херсонській області

Шукають українське підпілля. Окупанти обшукують будинки місцвих у Херсонській області
Окупанти під час рейдів перевіряють документи.

Співробітники ФСБ РФ обшукують приватні будинки на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Також окупанти під час рейдів перевіряють документи у місцевих мешканців, сподіваючись знайти представників українського підпілля.

Під час цих заходів в населених пунктах вимикають мобільний зв’язок. 

"У разі відсутності "паспорта РФ" окупанти погрожують конфіскацією майна та примусовою депортацією, якщо протягом 60 діб цей "документ" не буде оформлено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що російські військові змушують перевізників і таксистів на тимчасово окупованих територіях доповідати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями.

Автор:
Ніна Комащенко