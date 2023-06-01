Росіяни змушують таксистів доносити на проукраїнських громадян в окупації - Міноборони

Російські військові змушують перевізників і таксистів на тимчасово окупованих територіях доповідати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, у разі ухилення від виконання таких зобов’язань окупанти негайно забороняють діяльність місцевих транспортників.

Таким чином росіяни розширюють агентурну мережу на окупованих територіях.

"Особливу активність з розгортання агентурної мережі у такий спосіб противник здійснює в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської, Донецької та Луганської областей", - зазначила Маляр.

Вона додала, що минулого тижня попередження про припинення дії договорів на здійснення транспортних перевезень з причин недотримання зобов’язань отримали ряд місцевих підприємств та окремих перевізників. Разом з тим на ринок транспортних перевезень на тимчасово окупованій території все більше залучаються виключно російські підприємства.

Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомляв, що на окупованих територіях Запорізької області місцеві мешканці не бажають добровільно приєднуватися до армії окупантів. Через це росіяни намагаються арештувати якомога більше чоловіків.