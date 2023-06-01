Россияне заставляют таксистов доносить на проукраинских граждан в оккупации - Минобороны

Российские военные заставляют перевозчиков и таксистов на временно оккупированных территориях докладывать об обнаружении лиц с проукраинскими настроениями.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, в случае уклонения от исполнения таких обязательств оккупанты немедленно запрещают деятельность местных транспортников.

Таким образом, россияне расширяют агентурную сеть на оккупированных территориях.

"Особую активность по развертыванию агентурной сети таким образом противник совершает во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской, Донецкой и Луганской областей", - отметила Маляр.

Она добавила, что на прошлой неделе предупреждение о прекращении действия договоров на осуществление транспортных перевозок по причине несоблюдения обязательств получили ряд местных предприятий и перевозчиков. Вместе с тем, на рынок транспортных перевозок на временно оккупированной территории все больше привлекаются исключительно российские предприятия.

Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщал, что оккупированных территориях Запорожской области местные жители не желают добровольно присоединяться к армии оккупантов. Поэтому россияне пытаются арестовать как можно больше мужчин.