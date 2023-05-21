Россияне бросают в тюрьму жителей оккупированных территорий, чтобы заставить их служить в армии РФ – ЦНС

На оккупированных территориях Запорожской области местные жители не желают добровольно присоединяться к армии оккупантов. Поэтому россияне пытаются арестовать как можно больше мужчин.

Они давят на них и заставляют мобилизоваться в ряды оккупационных войск, пишет Центр национального сопротивления.

Для ареста мужчин оккупанты придумывают малейшие поводы, в частности, за нарушение комендантского часа, установленного оккупационной администрацией.

После этого задержанных отвозят в полевых лагерей, где их уже ждут завезенные из РФ заключенные, согласившиеся воевать на стороне России. Преступники давят на задержанных, склоняя их на службу в оккупационной армии.

Российские захватчики несут большие потери на поле боя, поэтому пытаются создать резервы с жителей временно захваченных территорий Украины, чтобы экстренно пополнить личный состав передовых подразделений своих войск, которые ежедневно понесут большие потери в живой силе.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что на оккупированных территориях россияне устраивают облавы, во время которых всех задержанных проверяют на лояльность к оккупационному режиму, а мужчин, которые по возрасту могут быть призваны на военную службу, арестовывают, преимущественно по надуманным поводам.