Армия РФ формирует резервы из жителей временно оккупированных территорий и заключенных, - Минобороны

Российские захватчики пытаются создать резервы из жителей временно захваченных территорий Украины, чтобы экстренно пополнить личный состав передовых подразделений своих войск, которые ежедневно несут большие потери в живой силе.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, в населенных пунктах на временно оккупированной территории Украины российские захватчики совершают облавы и задержания местных жителей.

Во время облав всех задержанных проверяют на лояльность к оккупационному режиму, а мужчин, которые по возрасту могут быть призваны на военную службу, арестовуют преимущественно по надуманным поводам.

Арестованных таким образом отправляют как правило в специально оборудованные полевые лагеря, в которых уже находятся завезенные из российских тюрем преступники, согласившиеся участвовать в боевых действиях.

"В настоящее время вблизи населенных пунктов Рогово и Можниковка Луганской области обустроено несколько таких лагерей, в которые под конвоем из России доставляются партии завербованных заключенных. Вместе с ними содержатся местные мужчины, задержанные за незначительные правонарушения и не согласившиеся поддерживать оккупантов", - отметила Маляр.

Она добавила, что до конца мая ожидается увеличение численности личного состава лагерей с прибытием еще двух партий узников из РФ, осужденных преимущественно за совершение убийств с особой жестокостью.

"На сегодняшний день в указанных лагерях находится более 800 человек, с которыми проводятся интенсивные мероприятия боевой подготовки, которые запланировано завершить в течение одного месяца", - подчеркнула Маляр.

По ее словам, после прохождения заключенными курса боевой подготовки с ними будут заключены контракты, предусматривающие обязательное участие в боевых действиях на временно оккупированной территории Украины.

Ранее Маляр сообщала, что российские оккупационные власти не могут добиться повиновения со стороны украинских граждан, находящихся на оккупированных территориях, поэтому для их запугивания завезли туда специально подготовленные группы провокаторов, которые сформированы в основном из лиц, имеющих криминальное прошлое.